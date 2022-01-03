وزير النقل: سيمنس تنفذ القطار الكهربائي السريع تسليم مفتاح

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع القطار الكهربائي السريع - العين السخنة العلمين مطروح، يتم تجهيز جسمه حاليا، مضيفا أن السرعة التصميمية له تبلغ 250 كيلو متر في الساعة.



وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن سيمنس لنظم النقل تنفيذ القطار الكهربائي السريع بنظام تسليم المفتاح، لافتا إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف المرحلة الأولى من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية.

فيما قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه ما تم صرفة على تطوير الطريق الدائري 13.8 مليار جنية، مضيفا أن التعويضات على الدائري لنزع الملكية 5.5 مليار جنية للأهالي.



وأضاف كامل الوزير، أن 21.5 مليار جنية إجمالي ما تم صرفه على الطريق الدائري وتطويره بشكل كامل.



قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن 30 يناير سنعمل على توسعة طريق الخدمات أسفل الدائري، مضيفا أن نقوم بإنشاء محور جديد للمرج.



وتابع كامل الوزير، أنه تم الانتهاء من التوسعة في القطاع من الأوتوستراد حتى تقاطع محور الحضارات، متابعا أن يتم تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي الفاخر الكهربائي المطور الأمن صديق البيئة.