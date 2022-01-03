وصفتهم بكلمة مُسيئة.. حكاية زيجات فاشلة في حياة نيللي كريم

ممثلة وعارضة أزياء وراقصة باليه، هي الفنانة نيللي كريم، التي تعد نموذجا للرشاقة في السينما المصرية، تميزت بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، حيث ظهرت لأول مرة في فيلم سحر العيون، عام 2002، بينما كانت من قبل راقصة باليه في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1995.

لفتت نيللي كريم نظر سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، عندما شاهدتها في فوازير رمضان عام 1999، وقررت اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر عام 2000 ليكون الظهور الأول لها كممثلة.

إلى جانب حياتها العملية، للفنانة نيللي كريم حياتها الشخصية، وتزوجت عدة مرات ليكون رأيها الأخير في كل زيجاتها «قابلت من أزبل لأزبل.. خدت كل الوحش.. خدت البكابورتات بس بالتدريج».

زيجات نيللي كريم

تزوج الفنانة نيللي كريم للمرة الأولى عندما كانت في سن السادسة عشرة عامًا، دون علم والديها، وتفاجآ بقرارها بعد ذلك، وأنجنت نيللي من زواجها الأول ابنيها كريم ويوسف، لكنها انفصلت عن زوجها بعد ذلك.

الزواج الثاني لها كان عام 2004م، من خبير التغذية هاني أبو النجا، والذي استمر لقرابة 11 عاما، وأنجبت خلالهما بناتها سيليا وكندا، إلى ان تم الانفصال بينهما عام 2015، وتبادل الطرفان الاتهامات بشكل غير مباشر بعد الطلاق.

أعلنت نيللي عام 2020 خطبتها لرجل الأعمال عمر إسلام، لكنها وبعد مرور 4 أشهر فقط، أعلنت فسخ الخطبه، معلقة: «كنت مخطوبة وفسخت الحمد لله، مفيش حد سعيد 100%، ولا حد تعيس 100%، وأنا شخص حساس جدًا وبحاول أدي لكل واخد عذره وبحاول قدر المستطاع إني مخليش حاجة تكسرني ولا تزعلني».

الزواج الثالث والأخير للفنانة نيللي كريم من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الذي عبرت عن حبها الشديد له، وأن هناك العديد من الصفات التي أعجبتها فيه، وأنه شخص طبيعي غير مصطنع.

نيللي كريم

حظي وحش وأخدت الوحش كله

وأوضحت نيللي كريم في أحد اللقاءات التليفزيونية: « هشام بسيط على طبيعته.. ومعندوش فلاتر ومش مصطنع.. هي دي حقيقته.. البساطة والموضوع حصل بسرعة جدًا، أنا كنت فاقدة الأمل في الرجال لسوء حظي، وقولت مش عاوزة لأني قابلت من أزبل لأزبل.. أخدت الوحش كله.. أخدت البكابورتات بس بالتدريج».

نيللي كريم وهشام عاشور

حمل نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم إلى جانب زوجها هشام عاشور في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، الذي يعد اول مهرجان يُقام في السعودية، وخطفت الأنظار إلى جانب زوجها بفستانها الأحمر، وانتشرت آنذاك شائعات حول حملها، خاصة بعد أن ازداد وزنها قليلاً، لكنها نفت تلك الشائعة.