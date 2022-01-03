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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ نيللي كريم بالأبيض والأسود

نيللي كريم
نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت نيللي كريم في صور بالأبيض والأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها، وعلقت علي الصور كاتبة: “أسود وأبيض”.

اليوم| نيللى كريم ومايا دياب ضيفتا برنامج "بصراحة مع "

من أزبل لأزبل.. نيللي كريم تتحدث عن رجال ارتبطوا بها من قبل

وتحل اليوم الفنانة نيللي كريم ومايا دياب ضيفتين على برنامج “بصراحة مع” عبر شاشة MBC1  تمام الساعة التاسعة مساء.

وظهرت الفنانة نيللى كريم منهارة من البكاء بعد حديثها عن والدها وقالت خلال البرومو الخاص بالحلقة :" كنت دائما أقول لو والدى كان موجودا فى حياتى كانت حاجات كثير اتغيرت”. 

وأكدت نيللي كريم في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنها بدأت تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضاني " “فاتن أمل حربي" وهو اسم مؤقت للمسلسل .

وكشفت نيللي كريم عن أنها تصور مشاهدها في منطقة شبرا الخيمة ، حيث تجسد دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث".

وقالت: سأقوم بالتصوير لمدة ثلاثة أيام ، على أن أحصل على إجازة أول يوم في بداية السنة الجديدة".

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

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