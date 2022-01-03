عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيعة ينشر صورا جديدة من حفل زفافه .. شاهد

حفل زفاف رامي ربيعة
حفل زفاف رامي ربيعة

نشر اللاعب رامي ربيعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الصور الأولى من حفل زفافه، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر رامي ربيعة مرتدي بدلة أنيقة باللون الأبيض، بينما ارتدت زوجته فستان طويل باللون الأبيض مرصع بالمجوهرات.

 

ألف مبروك.. أحمد عادل عبد المنعم ينشر صورا من زفاف رامي ربيعة

هيثم شاكر يحيي حفل زفاف لاعب الأهلي رامي ربيعة.. صور

 

وحضرت مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حفل زفاف زميلهم رامي ربيعة، المقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.


حضر الحفل عدد كبير من نجوم الكرة من بينهم محمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وخالد بيبو وسعد سمير وكابتن ربيع ، ومحمد زيدان وغيرهم .

 

وأحيا النجم هيثم شاكر حفل زفاف لاعب النادي الأهلي الكابتن " رامي ربيعة" وعروسه "نادين" ،وذلك بأحد الفنادق بمدينة نصر .

 

كما حضر من نجوم الفن والاعلام أحمد التهامي والاعلامية فرح علي بصحبة زوجها السيناريست محمد عبد المعطي، ومحمد مهران.

 

وقد تألق شاكر على مدار ساعة ونصف قدم خلالها باقة من أجمل أغانيه الطربية المميزة من بينها "خليك جنبي" ، "العيون السود" ، وغيرها من الاغاني التي أشعلت الحفل وتراقص على أنغامها الحضور .

 

وغاب عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي، عن حفل زفاف رامي ربيعة، بسبب وجودهم في معسكر منتخب مصر المقام حاليًا، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها يوم 9 يناير الجاري.

 

اللاعب رامي ربيعة رامي ربيعه حفل زفاف رامي ربيعة فرح رامي ربيعة محمد مجدي قفشة هيثم شاكر

موضوعات متعلقة

صعب جدا.. ميدو يعلق على مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في البريميرليج

بفستان قصير.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من شوارع باريس

شاهد.. أحدث ظهور لـ نيللي كريم بالأبيض والأسود

إنجي المقدم عن "ستات بيت المعادي": سعيدة بالتجربة وردود الأفعال

اللهم اغفر له.. عماد متعب ينعى إبراهيم حجازي.. شاهد

بمشروع للمنتجات اليدوية.. حمدي وعفاف يتحديان متلازمة داون وشلل الأطفال |فيديو

انخفاض 6 جنيهات.. تعرف علي أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

لقاء الخميسي: بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني قتلت بفعل فاعل

ترشيحاتنا

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

أحمد عمر هاشم: لا مانع من تنظيم النسل.. ولكن المنع النهائي حرام

وجوه الصدقة الجارية وشروطها .. دار الإفتاء توضح

احذر.. تطبيق خطير يسرق كلمات مرورك لبيعها على الدارك ويب

النشرة الدينية.. حكم المماطلة في توزيع الميراث..الأزهر يعلق على انتحار فتاة الغربية

5 سيارات SUV صينية موديل 2022 في السعودية .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

عاجل.. وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر القطارات في 30 يونيو المقبل

الكاميرات كشفت الخيانة.. الحكم على زوجة وعشيقها بالسجن عامين

خاص.. الأهلى يكشف حقيقة التعاقد مع أشرف بن شرقي نجم الزمالك

بدأت تتحسن .. الأرصاد عن طقس الثلاثاء: شبورة تصل لحد الضباب

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا..مدرسون يتجهون إلى صناعة التوابيت في هذا البلد..صور

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجنوب السودان

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

فيديو

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

تسريب الهواري.. القبض على مدير سلسلة محلات شهيرة بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة "فيديو"

بعد انفصاله عن ندى الكامل.. أحمد الفيشاوي يرقص على الغزالة رايقة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ