رامي ربيعة ينشر صورا جديدة من حفل زفافه .. شاهد

نشر اللاعب رامي ربيعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الصور الأولى من حفل زفافه، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر رامي ربيعة مرتدي بدلة أنيقة باللون الأبيض، بينما ارتدت زوجته فستان طويل باللون الأبيض مرصع بالمجوهرات.

وحضرت مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حفل زفاف زميلهم رامي ربيعة، المقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



حضر الحفل عدد كبير من نجوم الكرة من بينهم محمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وخالد بيبو وسعد سمير وكابتن ربيع ، ومحمد زيدان وغيرهم .

وأحيا النجم هيثم شاكر حفل زفاف لاعب النادي الأهلي الكابتن " رامي ربيعة" وعروسه "نادين" ،وذلك بأحد الفنادق بمدينة نصر .

كما حضر من نجوم الفن والاعلام أحمد التهامي والاعلامية فرح علي بصحبة زوجها السيناريست محمد عبد المعطي، ومحمد مهران.

وقد تألق شاكر على مدار ساعة ونصف قدم خلالها باقة من أجمل أغانيه الطربية المميزة من بينها "خليك جنبي" ، "العيون السود" ، وغيرها من الاغاني التي أشعلت الحفل وتراقص على أنغامها الحضور .

وغاب عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي، عن حفل زفاف رامي ربيعة، بسبب وجودهم في معسكر منتخب مصر المقام حاليًا، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها يوم 9 يناير الجاري.