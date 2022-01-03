هيثم شاكر يحيي حفل زفاف لاعب الأهلي رامي ربيعة.. صور

أحيا النجم هيثم شاكر حفل زفاف لاعب النادي الأهلي الكابتن " رامي ربيعة" وعروسه "نادين" ،وذلك بأحد الفنادق بمدينة نصر .
حضر الحفل عدد كبير من نجوم الكرة من بينهم محمد مجدي قفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم فؤاد وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا وخالد بيبو وسعد سمير وكابتن ربيع ، ومحمد زيدان وغيرهم .
كما حضر من نجوم الفن والاعلام أحمد التهامي والاعلامية فرح علي بصحبة زوجها السيناريست محمد عبد المعطي , ومحمد مهران .
وقد تألق شاكر على مدار ساعة ونصف قدم خلالها باقة من أجمل أغانيه الطربية المميزة من بينها "خليك جنبي" ، "العيون السود" ، وغيرها من الاغاني التي أشعلت الحفل وتراقص على أنغامها الحضور .