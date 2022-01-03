بطل حرب أكتوبر.. محطات في حياة إبراهيم حجازي

عرض برنامج "مساء دي إم سي" تقريرا، عن رحيل الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم حجازى بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن إبراهيم حجازي تخرج في المعهد العالي للتربية الرياضية بالهرم عام 1975 وبعدها التحق بمؤسسة الأهرام.

وأوضح التقرير أن إبراهيم حجازي أسس مجلة الأهرام الرياضي 1990 وأصبح رئيس تحريرها لمدة 19 عاما، وقدم عدة برامج تلفزيونية أبرزها "في دائرة الضوء"، وأشهر مقالاته "خارج دائرة الضوء"، واستمر في نشره بأهرام الجمعة 22 عاما.

وتابع التقرير، أن حجازي من أبطال حرب اكتوبر 1973 ، وقدم عنه شرح وافي خلال مسيرته.