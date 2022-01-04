طارق هاشم : المصري ليس مسئولا عن تسريب فيديو أحمد رفعت

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن مجلس إدارة النادي البورسعيدي ليست مسئولة عن الفيديو المسرب لجلسة التجديد لأحمد رفعت لاعب الفريق السابق، خلال التفاوض على تجديد تعاقده .



وأضاف طارق هاشم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن أحمد رفعت عرض الرحيل عن المصري في يناير بعد نهاية الانتخابات، ثم قال لنا عايز أقعد وتدوني 10 ملايين ولكننا عرضنا 7 ملايين فقط".

وأكد :" ليس من مصلحة النادي المصري، أن يتم تسريب مثل هذا الفيديو في الوقت الحالي، لا أعرف من المسئول عن ذلك، الجلسة كانت بين إدارة النادي و اللاعب فى أحد المطاعم الشهيرة بمدينة بورسعيد ولا نعلم من الذي قام بتصوير الفيديو ثم تسريبه".