رمضان السيد: كيروش مدرب عنيد.. وفوجئت من استبعاد أفشة ورفعت

يرى رمضان السيد نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مدرب عنيد ولا يتراجع عن قراراته سواء كانت خاطئة أو صحيحة.



وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "كيروش وضع البرنامج الاعدادي للمنتخب اعتمادا على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، وفوجئ بتأجيل المباراة".



وأوضح السيد: "يعاب على كيروش عدم الاستفادة من قدرات معاونيه سواء ضياء السيد أو محمد شوقي رغم امكانياتهم التدريبية الكبيرة".



وواصل نجم الأهلي السابق: "لم أفهم سر إصرار كيروش على عدم الاستفادة من زيادة عدد القائمة لـ28 لاعبا، كما لا أفهم سر استبعاد لاعب بإمكانيات لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة".



وتابع: "تعجبت من استبعاد رفعت بعدما أثبت وجوده في كأس العرب، وهو لاعب يملك ميزة القرار في التلت الهجومي، كما أن عبد الله السعيد بعيد عن مستواه منذ ثلاثة سنوات، وأفشة أفضل منه فنيا ومتواجد مع فريقه وكان مؤثر مع المنتخب الوطني.