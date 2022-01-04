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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أثارت الجدل بقدر نجاحها.. حكاية الغزالة رايقة بين النجاح الجماهيرى والاتهام بـ الاقتباس

بوستر فيلم من أجل
بوستر فيلم من أجل زيكو

حققت أغنية الغزالة رايقة والتي تم طرحها كأغنية دعائية لفيلم من أجل زيكو، المقرر طرحه غداً فى دور العرض السينمائي نجاحاً ملحوظاً عبر موقع يوتيوب، حيث تجاوزت عدد مشاهداتها حاجز الـ 9 ملايين. 

أغنية الغزالة رايقة حققت نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً خاصة وأن الطفل الذى شارك كريم محمود عبد العزيز ويدعى محمد أسامة يتمتع بصوت جيد، وقد أثار إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وعلى الرغم من النجاح الذى حققته أغنية الغزالة رايقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلا أنها تعرضت إلى اهتمامات بالاقتباس من إحدى الأغانى الروسية . 

اتهامات بالاقتباس : 

ومن تلك الاتهامات، أكد إيهاب عبد الواحد، ملحن أغنية الغزالة رايقة، أن الكلام المتداول عن سرقة لحن الأغنية من أغنية روسية كلام غير صحيح، قائلا "سمعت الأغنية الروسية اللي تتشابه من بعيد مع الأغنية وسرقة الأغنية غير صحيح وأنا تاريخي كله يشهد عليا أنى مش بتاع سرقات والموضوع لا يستحق كل هذا الجدل".

وأوضح الملحن إيهاب عبد الواحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه من الممكن أن يحدث توارد خواطر خلال تلحين الأغاني لكن لا يوجد سرقة أو حتى اقتباس، معبرا عن استيائه قائلا: "هو احنا بندور على الحاجات الوحشة ونمسك فيها والتشابه بين أغنيتنا والأغنية الروسية بسيط جدا ووارد الحدوث".

وعن رأيه في الطفل محمد أسامة، رد قائلا: "أنا لم اكتشف الطفل محمد أسامة واكتشفته الشاعرة منة عدلي القيعي، وصوت محمد أسامة محتاج إدارة وهو فى مرحلة البلوغ وهيجي فى مرحلة معينة لابد أن يمنع من الغناء حتى ينضج ونحافظ على صوته ويبقى صوت مصري يفيدنا كلنا وهو فنان حقيقي".

فيلم من أجل زيكو، بطولة الفنانين: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد محمود، محمود حافظ ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي ، ومن المقرر طرحة فى دور العرض السينمائي يوم 5 يناير الحالي .

أغنية الغزالة رايقة من غناء كريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة ولحن إيهاب عبد الواحد وكلمات منة القيعى ومن توزيع أحمد طارق .

 

الغزالة رايقة محمد أسامة كريم محمود عبد العزيز الملحن ايهاب عبد الواحد منة عدلى القيعى إيهاب عبد الواحد فيلم من أجل زيكو أغنية الغزالة رايقة

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