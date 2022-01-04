العاهل الأردني يكشف أكبر تهديد يواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة

أكد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن أن المملكة ماضية في مسيرة التحديث السياسي دون تردد أو تخوف إطلاقا .



جاء ذلك خلال لقاء الملك عبد الله، رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس في قصر الحسينية، إن "ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.



وبيًن العاهل الأردني، أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص"، منوها إلى تحدي المياه هو أكبر تهديد سيواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة.

وكان وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، توقع مؤخرا، وصول عجز الأردن من مياه الشرب 60 مليون متر مكعب خلال العام المقبل، إضافة إلى العجز في القطاعات الأخرى.



وقال النجار، خلال جلسة في مجلس النواب، لمناقشة إعلان نوايا وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إن "ما يوجد في السدود حتى اليوم 72 مليون متر مكعب"، مشيرا إلى أن "كميات المياه المتوافرة في الأردن اليوم من جميع المصادر لا تتجاوز مليار متر مكعب".

