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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ولادة قيصرية لحالة مشيمة متقدمة وملتصقة ناجحة.. آخر إنجازات مجمع الإسماعيلية الطبي

الفريق الطبي
الفريق الطبي

نجح الفريق الطبي، بمجمع الإسماعيلية الطبي، تحت إشراف الدكتور قطب السيد، مدير المجمع، في تحقيق إنجاز طبى جديد يضاف إلى إنجازات الرعاية الصحية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، بعد أن أجريت جراحة قيصرية لولادة توأم لسيدة عشرينيه تعانى من نزيف وبعد عمل السونار والأشعة والتحاليل اللازمة لها تبين أنها حالة مشيمة متقدمة وملتصقة.

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ونجح الفريق الطبي بمجمع الإسماعيلية الطبي، في التجهيز للعملية والتنسيق مع بنك الدم وأجريت القيصرية بنجاح مع الحفاظ على الرحم دون استئصاله، وتعد العملية من الجراحات الدقيقة جدًا والتى تحتاج إلى مهارة وتتمثل خطورتها فى أنه قد تتسبب المشيمة الملتصقة بمضاعفات خطيرة للأم والجنين فى بعض الحالات مثل، حدوث ولادة مبكرة، أو خضوع المرأة لعملية استئصال كامل للرحم، أو إصابة المرأة بتلف فى الرحم أو أحد الأعضاء الداخلية الأخرى فى منطقة البطن، وإصابة المرأة بنزيف حاد أثناء أو بعد الولادة عند محاولة -فصل المشيمة عن الرحم، أو وفاة الأم والجنين.

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الاسماعيلية مجمع الاسماعيلية

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