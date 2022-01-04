انضمام النني وحجازي ومصطفى محمد لتدريبات منتخب مصر

شهد تدريب منتخب مصر اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد، ومن المنتظر أن ينضم غدا للتدريبات كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة ال25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

كان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لاستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.

يذكر أن منتخب مصر يوجد في المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا والتي تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

مواعيد مباريات مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا:



مصر x نيجيريا، الثلاثاء 11 يناير (السادسة مساء)

مصر x غينيا بيساو، السبت 15 يناير ( التاسعة مساء)

مصر x السودان، الأربعاء 19 يناير ( التاسعة مساء)