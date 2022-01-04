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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي للنواب: التاب لا يخطأ.. وأي تعديل على القوانين قبل الجلسة بـ24 ساعة

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

رفض المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، مقترح أحد النواب  إدخال بعض التعديلات على قانون التخطيط العام، الذى  يناقشه البرلمان خلال الجلسة العامة حاليا، قائلا: "التعديل غير موجود .. التاب لا يخطأ".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة ، قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة ، ووافق عليه البرلمان من حيث المبدأ.


ووجه رئيس البرلمان حديثه  للنائب قائلا :" كل من طلب الكلمة من خلال التسجيل على التابلت تم تسجيل طلبه بالتعديل بالدقيقة والثانية " متابعا :" التاب لا يخطا ومن يريد التعديل عليه تقديم مقترحه على التاب قبل الجلسة ب 24 ساعة أى من الساعة الحادية عشر من صباح أمس ".


ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه.


ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة.


ويهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم  الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

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