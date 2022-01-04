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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«توجهات» و«قانون المحليات» يثيران الجدل في مناقشات قانون التخطيط العام

مجلس النواب
مجلس النواب

أثار لفظ توجهات الوارد في صدر قانون التخطيط العام المعروض الآن علي مجلس النواب الجدل بعد اعتراض النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب، مطالبا بحذف كلمة توجهات مؤكدا: “هذا القانون بيسموه وثيقة حيه علشان استمراريه هذ القانون ولم أر استمرارية لهذا القانون”.

وتساءل هاني أباظة خلال الجلسة العامة اليوم: كيف يصدر هذا القانون ويوجد به ان تنفيذه بالمعاونة مع المجلس القروي والمجلس المحلي والمركز في حين انه لا يوجد لدينا هذه المجالس ولا يوجد قانون المحليات.

وردت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بأن كلمة التوجهات الواردة في صدر القانون تكون في إطار الرؤية والخطط والوثائق والرؤية مثال خطة مصر 2030 والجميع يعلم أن العالم يتجه إلي الاستعداد إلي 2050 ورؤية أفريقيا  2063 كلها أولويات والدول وتتغير بعد الجائحة والروي تتغير بالمشاركة مع المجتمع وكذلك هذه الرؤي تحددها بناء علي الرؤية العامة.

ورد المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بان قانون الإدارة المحلية نص علي وجود لجان محليه تحل محل المجالس المحلية وتقوم بدورها .

ويحل رئيس مجلس الوزراء مكان الوحدات المحلية.

قانون مجلس النواب البرلمان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

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