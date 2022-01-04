خلال استقباله وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد..محافظ المنوفية:مستمرون في تقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمنظومة التعليمية

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد وذلك بعد صدور قرار تعيين لها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .



حيث رحب المحافظ بوكيل وزارة التربية والتعليم الجديد وقدم لها التهنئة بتوليها مهام منصبها الجديد ، مشيراً إلي أهمية إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال امتحانات نصف العام وذلك من خلال تكثيف الأعمال والجهود وتذليل العقبات لتوفير مناخ مناسب للطلاب، مؤكداً أهمية إستكمال المسيرة وبذل كافة الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب .



وأشار المحافظ إلى أهمية وضع خطط مستقبلية للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكداً علي استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون الدائم لتحقيق أفضل مناخ تعليمي لأبنائنا الدارسين والارتقاء بقطاع التعليم بالمنوفية بما يتوازى مع التنمية المجتمعية التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات .



الجدير بالذكر أن الدكتورة أماني قرني إبراهيم حاصلة علي دكتوراه في مجال الفلسفة في التربية وقد صدر لها قراراً وزارياً يوم الأربعاء الماضي بتعيينها وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لمدة عام خلفاً هاني عنتر القائم بأعمال مدير المديرية .