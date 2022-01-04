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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أيمن الجميل : إنجازات الرئيس السيسي للتنمية الشاملة فى الصعيد غير مسبوقة

صدى البلد

 

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إنجازات التنمية الشاملة المتحققة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة فى محافظات صعيد مصر معجزات للنهضة على كافة المستويات ولم تحدث من قبل فى تاريخ مصر ، مضيفا ، لأول مرة في تاريخه ، يشهد الصعيد هذه المجموعة من المشروعات التنموية العملاقة في كافة القطاعات ، والتي من شأنها أن تحسن كثيرا مستوى معيشة المواطنين في الجنوب ووضعهم في بؤرة اهتمام الدولة.


وأكد أيمن الجميل أن إقامة هذا العدد الكبير من المشروعات التنموية العملاقة فى محافظات الصعيد ، يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل بوتيرة متسارعة وفي كافة القطاعات على التوازي لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تضع محافظات الصعيد في المكانة التي تستحقها، وتحقق للمواطنين جنوب مصر  دون استثناء الحياة اللائقة بهم ، مشيرا إلى أن مجمع إنتاج البنزين بمحافظة أسيوط، الذى افتتحه الرئيس هو أكبر مجمع بترولي في الوجه القبلي، ويهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

وأوضح أيمن الجميل أن المشروعات التى تحققت فى الصعيد وأصبحت جزءا من حياة المواطنين هناك خلال السنوات السبع الماضية تؤكد رؤية الرئيس السيسي بأن التنمية الشاملة حق لكافة المواطنين ، ومنها محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا، ومحطة صرف صحي أبو شنب بالفيوم، وتوسعات محطة مياه دشنا، بالإضافة إلى مستشفى الأطفال التخصصي بالأقصر، ومستشفى سمالوط التخصصي، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، وتوسعات مستشفى طب أسنان بجامعة أسيوط والمجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، والمجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كما يجري العمل بخمس مجمعات صناعية أخرى.

وأضاف أيمن الجميل أن مشروعات الطرق والمحاور العملاقة التى تحمل الخير والتنمية لأهالى الصعيد فى عهد الرئيس السيسي ، تمثل قصة نجاح فريدة ، ومنها
محور قـوص بمحافظة قنا بطول 19 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل، ومحور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 7 كيلومترات ويربط بين البر الشرقي للنيل وبين البر الغربي للنيل ومحور سمالوط بمحافظة المنيا النيل بطول 24 كيلومترا ويربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي غرباً عبر نهر النيل ومحور كلابشة بمحافظة أسوان بطول 23 كيلومترا ويربط الطريق الزراعي شرقاً بالطريق الزراعي الغربي والطـريق الصحراوي غرباً عابراً نهر النيل جنوب كلابشة، محور ديروط الفرافرة المرحلة الأولى بطول 15 كيلومترا ويربط بين شرق وغرب النيل ، فضلا عن تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 230 كيلومترا، وازدواج طريق سفاجا- القصير- مرسى علم بطول 200 كيلومتر، وكوبري میدان المديرية بمحافظة بني سويف، وكوبري البلينا بمحافظة سوهاج، وكوبري أعلى مفيض توشكي.

واعتبر أيمن الجميل أن ما تحقق من إعادة إحياء مشروع توشكى، لم يكن ليتحقق لولا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التى لا تعرف المعوقات وتتغلب على جميع الحواجز والصعاب ، ليصبح المشروع الذى أصابه الإهمال والتدهور أكبر مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط ، يتضمن تطوير واستصلاح وزراعة أكثر من 2 مليون نخلة فضلا عن شق الترع وحفر الأبار لتوفير المياه اللازمة لزراعة نحو 500 ألف فدان جديدة تضاف للرقعة الزراعية وتسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للمصريين

 

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