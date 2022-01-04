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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"حائط الأمنيات".. كتاب جديد لـ حاتم صبري في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا كتاب "حائط الأمنيات"، للكاتب والسيناريست حاتم صبري، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

"حائط الأمنيات"، كتاب يكشف عن الكثير من الأمنيات التي سجلت على حائط الأمنيات في نيويورك، ويضم مجموعة من الصور والملصقات لهذه الأمنيات، التي جاءت من كل شباب العالم، كما يكشف عن أغرب الأمنيات التي رصدت على الحائط.

الكتاب يعد الأول الذي يرصد تلك الظاهرة في نيويورك، ويتناول المؤلف هذه الظاهرة بالدراسة والتعليق عليها، من وجهة نظره، وعن مصير ما يكتب.

الكتاب بتواجد في معرض القاهرة، الذي يشاركة فيه مئات دور النشر المصرية، والعربية، والأجنبية، كونه أهم وأبرز وأكبر المعارض في الشرق الأوسط، وتحل فيه اليونان ضيف شرف الدورة الحالية، وتم اختيار أسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية العام.

كتاب حائط الأمنيات للكاتب والسيناريست حاتم صبري معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس لأمنيات التي سجلت على حائط الأمنيات

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