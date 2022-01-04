فوز مركز تكنولوجيا المعلومات بكأس دورة كرة القدم الخماسي بزراعة المنيا

سلم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، كأس دورة كرة القدم الخماسي لفريق مركز تكنولوجيا المعلومات لحصوله على المركز الأول في دورة كرة القدم الخماسي للعاملين.

و التي نظمها صندوق الزمالة بكلية الزراعة للعام الخامس برعاية رئيس الجامعة، والدكتور جمال أبو المكارم رئيس الجامعة الأسبق والرئيس الشرفي لصندوق الزمالة بالكلية، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، وذلك بعد ركلات الترجيح التي حسمت المباراة لصالح مركز تكنولوجيا المعلومات بنتيجة 2/1 على نظيره فريق مستشفى الكبد، والذي حصل على المركز الثاني، حيث انتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جمعتهما للمنافسة على المركزين الأول والثاني بالتعادل الإيجابي 1/1.

كما أسفرت نتائج الدورة، التي أهدي جوائزها الدكتور جمال أبو المكارم بمشاركة 16 فريق من الكليات والمستشفيات الجامعية ومركز تكنولوجيا المعلومات عن فوز كلية الزراعة بالمركز الثالث كما حصل الدكتور عبد العزيز شعبان الأستاذ المساعد بكلية الزراعة على لقب أحسن لاعب بالدورة وفازت أيضا كلية الهندسة بكأس اللعب النظيف.

وعقب انتهاء الدورة تم تكريم الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد سيد التلاوي الحكم الدولي والأستاذ بكلية الآداب، ومحكم المباراة النهائية بالدورة، ومحكمين مباريات الدورة.