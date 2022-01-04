عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز مركز تكنولوجيا المعلومات بكأس دورة كرة القدم الخماسي بزراعة المنيا

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يسلم كأس الدورة

سلم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، كأس دورة كرة القدم الخماسي لفريق مركز تكنولوجيا المعلومات لحصوله على المركز الأول في دورة كرة القدم الخماسي للعاملين.

و التي نظمها صندوق الزمالة بكلية الزراعة للعام الخامس برعاية رئيس الجامعة، والدكتور جمال أبو المكارم رئيس الجامعة الأسبق والرئيس الشرفي لصندوق الزمالة بالكلية، والدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، وذلك بعد ركلات الترجيح التي حسمت المباراة لصالح مركز تكنولوجيا المعلومات بنتيجة 2/1 على نظيره فريق مستشفى الكبد، والذي حصل على المركز الثاني، حيث انتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جمعتهما للمنافسة على المركزين الأول والثاني بالتعادل الإيجابي 1/1.

كما أسفرت نتائج الدورة، التي أهدي جوائزها  الدكتور جمال أبو المكارم بمشاركة 16 فريق من الكليات والمستشفيات الجامعية ومركز تكنولوجيا المعلومات عن فوز كلية الزراعة بالمركز الثالث كما حصل الدكتور عبد العزيز شعبان الأستاذ المساعد بكلية الزراعة على لقب أحسن لاعب بالدورة وفازت أيضا كلية الهندسة بكأس اللعب النظيف.

وعقب انتهاء الدورة تم تكريم الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد سيد التلاوي الحكم الدولي والأستاذ بكلية الآداب، ومحكم المباراة النهائية بالدورة، ومحكمين مباريات الدورة.

بعد بهاء العمدة وحمارته ونيسة.. عم غزالي يصل المنيا من قنا بالعجلة

مصرع عامل وإصابة سائق في تصادم سيارة نقل بعمود إنارة بالمنيا

احتفالا بالعام الجديد.. توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

تحرير 13 محضرا لمحلات جزارة مخالفة في المنيا

المنيا جامعه كرة القدم تكنولوجيا المعلومات الهندسة رئيس الجامعة أبو المكارم عميد كلية الزراعة النهائية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة المنيا يتفقد الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب "التمريض"

محافظ المنيا ينعى عامل نظافة توفي أثناء عمله ويتابع الحالة الصحية لأحد السائقين

«العلاج جواك».. جامعة المنيا تُطلق حملات توعوية لنشر ثقافة التبرع بالبلازما

تموين المنيا يضبط 2782 مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث على صحراوي بني مزار بالمنيا

خلال الحملة الـ 18.. 59 تعديا على أملاك الدولة و25 للأراضي الزراعية بالمنيا

بعد بهاء العمدة وحمارته ونيسة.. عم غزالي يصل المنيا من قنا بالعجلة

مصرع عامل وإصابة سائق في تصادم سيارة نقل بعمود إنارة بالمنيا

ترشيحاتنا

أستاذ قيم وأخلاق: معلمة الدقهلية أخلت بأعراف المجتمع وتستحق العقاب التأديبي..فيديو

وصلت لاتهامات بـ الدعشنة.. عندما تحولت حكاية «المعلمة الراقصة» لخناقة سوشيال

انسداد معوي.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد دخوله المستشفى

نهاد أبو القصمان: فيديو معلمة الدقهلية جريمة ويجب معاقبة المصور.. فيديو

قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي

تاركا الإسماعيلي.. شكرى نجيب يوقع لـ فاركو 4 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

أحكام نهائية.. أول تصريح من طليقة توفيق عكاشة بعد القبض عليه

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

فيديو

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

تخفيض ساعات العمل و4 شهور إجازة وضع.. 7 مزايا لـ المرأة بـ القانون الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ