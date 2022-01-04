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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد بهاء العمدة وحمارته ونيسة.. عم غزالي يصل المنيا من قنا بالعجلة

احمد غزالي يصل المنيا
احمد غزالي يصل المنيا

بعد بهاء العمدة وحمارته ونيسة والذي قام برحله من القاهرة إلى أسوان راكبا حمارته لتوثيق العادات والتقاليد بالمدن والقرى يقوم أحمد غزالى ابن محافظة قنا برحلة من قنا لمحافظة الإسكندرية على دراجته الهوائية حيث وصل محافظة المنيا لتدعيم مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

يقول أحمد غزالى الذى يبلغ من العمر 53 عاما، إنه قرر القيام برحلة بدراجته الهوائية ، تبدأ من محافظة قنا حتى محافظة الإسكندرية، وذلك لتدعيم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

مضيفا أنه بدأ رحلته أول أيام شهر يناير الجاري 2022 وانطلق من محافظة قنا وصولا إلى سوهاج وأسيوط ثم محافظة المنيا وبعدها يستكمل رحلته على الدراجة الهوائية حتى محافظة الإسكندرية .

وأكد على استكمال الرحلة حتى الوصول إلى الإسكندرية وأن الدراجة تحمل حقيبة فيها متطلبات السفر من ملابس وأدوات فى حال حدوث أي شيئ للدراجة.

وقال انه يسير على الطريق الزراعي من محافظة قنا حتى المنيا وأنه شاهد العديد من الإنجازات فى كافة المجالات.


يشار إلى ان بهاء الدين علي محمد والمعروف إعلاميا  بـ"بهاء العمدة" بدء رحلة من القاهرة إلى أسوان راكبا "حماره" لكي يوثق عادات وتقاليد مدن وقرى الصعيد إلى جانب توثيق المعلومات عبر الجلسات المسائية من خلال سيره بطريق القاهرة- أسوان الزراعي لأنه يقف عند كل قرية يقضي فيها ليلته مع الناس للتعارف عليهم ومعرفة عاداتهم وتقاليدهم المختلفة وتوعية المواطنين بالتمسك بالعادات والتقاليد والأصول


وأضاف أنه اصطحب معه سيارة 7 راكب بسائق خاص بها كل مستلزمات ومتطلبات الرحلة من مأكل وملبس ومشروب ومستلزمات أخرى واكل للحمار وكل هذا على نفقته الخاصة.


قال بهاء الدين أنه يعشق الجلباب البلدي ورفض أعمال كثيرة في الفن لأنها ترفض ارتداء الجلباب وتعرفت على الموروثات ومنها الثأر الذى يجب أن تتشابك فيه كل الأطراف من أجل نزعه تماما من صعيد مصر، ولاحظ أن المرأة فى الصعيد الآن يختلف وضعها تماما عن ذي قبل وفكرة الولد ليست موجودة ولا سيما فى المحافظات الثلاثة.

 

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