عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان الموعد النهائي لإجراء إنتخابات الزمالك.. تفاصيل

شعار الزمالك
شعار الزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك موعد انتخابات النادي.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط وبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي بعدما استمرت عملية تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع منذ فتح باب الترشح للانتخابات.

وجاءت أسماء كل المرشحين في الانتخابات كالتالي:

منصب رئيس النادي

مرتضى منصور

عمر جلال حسن محمد هريدي

أحمد سليمان عفيفي على

منصب نائب الرئيس

ماجد فاروق عبد الجواد

مصطفى هدهود

أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق

هشام نصر سليمان منصب

منصب أمين الصندوق

خالد لطيف

محمد قدري محمد

هاني شكري

محمد أحمد حمدي

أعضاء فوق السن

جمال عبد الحميد

أحمد مرتضى منصور

علاء مقلد

سليمان حمدان وهدان

مريم رزق نصحي

شريفة الفار

هاني زادة

رفعت عبد الرؤوف شبل

أحمد عفيفي مصطفي

أحمد عبدالحق عبدالوهاب

رجب أحمد رواش

كريم محمد عادل السيد

هشام يكن حسين

عبدالله جورج عبده

هاني محمد فاروق ابو العز

جمال عبدالناصر امين

عصام الدين حسن سيد

مصطفى سيد عبد الخالق

جمال شعلان

حسن السيد عمر أحمد

صبحي عبد السلام

أسامة محمد عبد الباري


مجدي محمد السيوفي

ماهر محمد شفيق شقران

عمرو أدهم

مصطفى محمد أحمد بدوي

ماجد منصور قيشو

مروة عبد الله رمضان

حامد محمد عثمان

محمد رحمي

علاء الدين أحمد

إيهاب الفولي

أحمد جمال

معتز وفائي عمران

أحمد محمد عبد الجواد

صبري محمد فتحي

الحسيني سمير محمد

مصطفى سيف النصر عبد الظاهر

محمد ممدوح حسن

هاني عيد محمد

آمال عبد العاطي زوام

العضوية تحت السن

سيف الإسلام محمد يوسف

محمد صلاح حسين

هشام نصر إبراهيم

محمد علي أحمد أبو النجا

محمود فيصل مصيلحي

أحمد هاني زادة

محمد جمال عطية متولي

أحمد سامر أبو الخير

سامر أحمد عبد الوهاب

محمد أسامة محمد الحسيني

عمرو عز مختار محمود

أحمد هشام حافظ

خالد محمد المنتصر عبد المنعم

بسنت سيد جوهر

محمود محمد محمود

أحمد محمد عمر دعبس

ايهاب عصمت حسن

محمد طارق حسن

سامح سوني سعيد

 

ترشيحاتنا

تشديد الاجراءات الاحترازية في المنتخب خوفا من كورونا

أستاذ قيم وأخلاق: معلمة الدقهلية أخلت بأعراف المجتمع وتستحق العقاب التأديبي..فيديو

وصلت لاتهامات بـ الدعشنة.. عندما تحولت حكاية «المعلمة الراقصة» لخناقة سوشيال

انسداد معوي.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد دخوله المستشفى

نهاد أبو القصمان: فيديو معلمة الدقهلية جريمة ويجب معاقبة المصور.. فيديو

قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

أحكام نهائية.. أول تصريح من طليقة توفيق عكاشة بعد القبض عليه

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

فيديو

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

تخفيض ساعات العمل و4 شهور إجازة وضع.. 7 مزايا لـ المرأة بـ القانون الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ