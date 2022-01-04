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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد صفعة واشنطن.. مبعوث أمريكا للقرن الأفريقي يتوجه إلى إثيوبيا الخميس

جيفري فيلتمان
جيفري فيلتمان

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيزور إثيوبيا الخميس المقبل، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين من أجل بحث حل الأزمة الإثيوبية والوصول لسلام، في أحدث مسعى لواشنطن لإنهاء الصراع.

وتسببت الحرب المستمرة منذ عام بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.

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ودعت واشنطن مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء أعمال العنف وإيجاد حل تفاوضي للنزاع، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال المسؤول بالخارجية الأمريكية، إن فيلتمان سيتوجه إلى أديس أبابا في 6 يناير لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة محادثات السلام".

ياتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة منع إثيوبيا من الوصول إلى برنامج التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، في أعقاب تهديد الرئيس جو بايدن بالقيام بذلك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والانقلابات الأخيرة.

وحسب "رويترز"، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان "أنهت الولايات المتحدة تواجد إثيوبيا ومالي وغينيا في برنامج التفضيل التجاري لقانون أجوا بسبب الإجراءات التي اتخذتها كل حكومة في انتهاك لقانون أجوا".

المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان اثيوبيا الأزمة الإثيوبية جبهة تحرير تيجراي

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