خلال مؤتمر صحفى .. التفاصيل الكاملة لأحدث سيارات هيونداى بمصر

تزامناً مع بداية العام الجديد 2022، نظمت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي الكورية في مصر، تجربة قيادة جديدة للسيارة هيونداي بايون من فئة كروس أوفر CUV الجديدة كلياً لأول مرة في السوق المصري، وذلك خلال زيارة ميدانية لأحد معارض جي بي أوتو بمنطقة بسوديك، الشيخ زايد.

تأتي الزيارة في إطار استراتيجية الشركة القائمة على تعزيز قطاع السيارات وإثرائه بالعديد من العلامات التجارية الرائدة التي تتمتع بإمكانيات فريدة ومتميزة تحتوي على كل سبل الراحة والأمان. وقد حازت السيارة الجديدة بايون 2022 على إعجاب الحضور لما تمتلكه من قدرات فائقة وتكنولوجيا مبتكرة توفر أعلى مستويات الرفاهية والأمان وتتيح للمستخدم التمتع بتجربة قيادة شيقة.

حضر الزيارة الميدانية عدد من مسئولي شركة جي بي غبور أوتو على رأسهم فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي بشركة جي بي غبور أوتو، وكوثر أبو الفتوح، مدير العلامة التجارية هيونداي بشركة جي بي غبور أوتو، وتضمنت الزيارة استعراض أبرز مواصفات السيارة بايون 2022 التي يجمع تصميمها ومظهرها المستقبلي والديناميكي الكثير من الأناقة والمرونة ليكسب قائدها الشعور بالثقة ويدفعه للانطلاق والتمتع بعوامل الأمان الذكية.

ومن هذا المنطلق، قال فادي محسن، نائب الرئيس التنفيذي لهيونداي بشركة جي بي غبور أوتو: "نفخر بإطلاق السيارة بايون 2022 الجديدة، ونعلم جيداً أنها ستنال ثقة واستحسان المستهلك المصري، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات مميزة وتكنولوجيا مبتكرة، كما أننا سندعمها من خلال شبكة خدماتنا القوية والممتدة على مستوى الجمهورية وبما تمتلكه جي بي أوتو من خبرة وتاريخ طويل في تقديم أفضل خدمات البيع وما بعد البيع لعملائها".

وأضاف محسن: "على مدار أكثر من 30 عاماً على تواجدها في السوق المصري، نجحت هيونداي في الاستحواذ على أكبر نسبة مبيعات على مدار أكثر من 14 سنة، حيث قامت ببيع متوسط 39 ألف عربية بنسبة 25% من مبيعات السوق المصري، وذلك بفضل أدائها القوي والعملي وجهود شركة جي بي غبور أوتو في توفير مميزات السلامة العالية، والجودة، بجانب خدمات المعارض ومراكز الصيانة المنتشرة في كل محافظات الجمهورية".

وفيما يلي أبرز مواصفات بايون 2022

حرصت هيونداي خلال عملية التصنيع على أن تتميز السيارة بايون بتصميم جديد ومعبّر، وأن تحتوي على أحدث التقنيات وعوامل السلامة، حيث يبرز التصميم الخارجي اللافت للنظر من خلال المصابيح الأمامية والتي صُنعت على شكل سهم والشبك العريض المتناسق مع أضواء LED DRLs الضيقة في الأعلى لتوفر للسيارة مظهر فريد من نوعه، بينما يمنح تصميم بايون الجريء مظهرًا انسيابيًا ورياضيًا جذاباً.

ويركز التصميم الداخلي للسيارة بايون 2022 على زيادة راحة الركاب عبر توفير مساحة واسعة حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة 4180 مم، وعرضها 1551مم، وارتفاعها 1500 مم، وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة 411 لتراً، وتقدم السيارة أعلى مستويات قياسية للحماية والأمان، وتعتمد السيارة على محرك سعة 1,400 CC يمنحها قوة 100 حصان، و134 نيوتن متر للعزم الأقصى متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

وتأتي السيارة هيونداي بايون 2022 عبر 4 فئات هي Spirit وDynamic وElite وUltimate وتشمل مواصفات الأمان بالسيارة وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية ، ومكابح مضادة للانغلاقABS ، وتوزيع قوة المكابح إلكترونياًEBD، ونظام الاتزان الإلكترونيESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعاتHAC، وخاصية إيقاف السيارة عند التصادم Front Collision Avoidance، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وجهاز تحذير المسافات الخلفية والأمامية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم ECM، وتحذير من اصطدام النقطة العمياء Blind Spot Collision Warning، ومساعد الحفاظ على المسار Lane Keeping Assist.

وتشمل التجهيزات الداخلية شاشة 10.25” للعدادات، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مزيل ضباب للزجاج الأمامي، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، ونظام التعرف على الصوت، مثبت سرعة وحساس إضاءة ومطر أوتوماتيكي، ومفتاح ذكي، وشاحن لاسلكي للهاتف.

وتبرز تجهيزات الإضاءة المظهر العصري والديناميكي للسيارة هيونداي بايون حيث تحتوي على إضاءة أمامية نهارية LED، وإضاءة إرشادية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة خلفية HMSL LED، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة LED للمصابيح الأمامية، وفوانيس LED خلفية، بالإضافة إلى توافر بايون بألوان ثنائيةTwo-Tone Body Color للفئات Dynamic وElite وUltimate.

جدير بالذكر أن شركة جي بي غبور أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.