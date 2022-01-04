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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد ابتزاز بسنت.. خبير يفبرك صورا لـ رامي رضوان على الهواء.. فيديو

الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن طريقة فبركة الصور، وقام بفبركة صور الإعلامى رامى رضوان على الهواء، بتركيب وجهه على جسم بعض الفنانين العالميين، على غرار موضوع ابتزاز بسنت وانتحارها. 

وأضاف “حجاج” خلال لقاء ببرنامج “مساء dmc”، عبر فضائية ”دى إم سي"، أن بعض الصور يصعب معرفة فبركتها من عدمه، وبعض الصور يتم اكتشافها بسهولة.

وأبدى رامى رضوان اندهاشه من تلك الصور، ساخرًا: “رامى ذا رووك.. محدش هيصدق أنها صور تركيب، كل المشاهدين هيفتكروا أنها صور حقيقية".


قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن حالات الابتزاز الإلكتروني أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه تلقى شكاوى قد تصل إلى حالتين يوميا، وأغلب تلك الحالات تحت سن 18 عاما.

 

 تطوير القانون

وأضاف وليد حجاج، أنه لابد من تطوير القانون، وأن يكون أكثر رادعا ضد من يقوم بالابتزاز، مشيرا إلى أن سرعة التكنولوجيا أصبحت أسرع من صدور القوانين.
 

التكنولوجيا الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان تكنولوجيا خبير أمن المعلومات

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