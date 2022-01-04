بسبب سليماني.. إيران توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ دونالد ترامب |تفاصيل

قال قائد فيلق القدس التابع لـ الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستنتقم من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأسلوب خاص علي خلفية اغتيال قاسم سليماني.

وبسحب وكالة إيسنا الإيرانية، قال قاآني، إن”المتورطين في اغتيال قاسم سليماني واضحون بالنسبة لنا، وأن كل المتورطين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى من كان لهم دور ظاهر أو خفي تحت مجهر أحرار العالم، وأن كل من له علاقة باغتيال قاسم سليماني هو تحت مجهر كل أحرار العالم“.

وتابع: ”هل تعتقد أن الأمر انتهى، سوف ينتقم أحرار العالم منكم أيها المجرمون حتى لا تنسوا، ثأرنا الأساسي سيؤخذ منك، بالطبع لدينا أسلوبنا الخاص؛ ليس لدينا أسلوب المجرمين، لكن لدينا أسلوبنا الخاص“، دون الكشف عن ذلك الأسلوب.

وبالامس، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الذكرى السنوية الثانية لمقتل قاسم سليماني، إن كبار المسؤولين الأمريكيين المسؤولين عن اغتيال سليماني يجب أن يحاكموا، محذرا من أن أمريكا ستواجه انتقامًا من إيران إذا لم يحدث ذلك.

وأشاد الرئيس إبراهيم رئيسي، بالقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، خلال مراسم أقيمت في مسجد الموصل الكبير بـ طهران .

وذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، هما المتهمين الرئيسيين وراء الاغتيال، محذرا من أن عدم تقديمهم للمحاكمة على الهجوم سيؤدي إلى انتقام الايرانيين.

وقال: “إذا لم يحاكم ترامب وبومبيو في محكمة عادلة بتهمة اغتيال سليماني، فإن الإيرانيون سينتقمون منهم”.

وأوضح رئيسي، أن اغتيال سليماني، كان جريمة ضد إيران والعراق على حد سواء، حيث انتهكت سيادته بالهجوم الأمريكي.

وقال رئيسي: “لم تنتهك سيادة العراق فحسب، بل اغتالت أمة وليس فردًا فقط”.