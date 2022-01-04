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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطلقت باتجاه السعودية.. تحالف دعم الشرعية: تدمير مسيرة حوثية في أجواء اليمن

مسيرة حوثية
مسيرة حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وحسب قناة "العربية"، قال التحالف إن الطائرة المسيرة أطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين بالسعودية، مؤكدًا أن هذه المحاولات تتطلب استجابة فورية للتعامل مع مصادر التهديد.

التحالف يعلن التصدي لهجوم جوي جديد من الحوثي على السعودية.. فيديو

التحالف يعلن مقتل 230 حوثيا في عمليات عسكرية بشبوة ومأرب

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 240 إرهابيا حوثيا في محافظتي شبوة ومأرب باليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف، في بيان أنه تم "تنفيذ 45 عملية ضد الحوثيين في شبوة ومأرب خلال 24 ساعة ما أسفر عن مقتل 240 من الإرهابيين".

وقال التحالف إنه نفذ "36 عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال 24 ساعة".

وأضاف أن العمليات في شبوة أسفرت عن مقتل 185 إرهابيا وتدمير 23 آلية عسكرية حوثية.

السعودية تحالف دعم الشرعية في اليمن مسيرة الميليشيات الحوثية

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