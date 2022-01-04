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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي جدة يعرض مليون ونصف دولار سنويا على أحمد زيزو

زيزو
زيزو

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي أهلي جدة عرض على أحمد زيزو لاعب الزمالك مبلغ مليون ونصف مليون دولار في الموسم الواحد.

وأوضح شحاتة في تصريحات عبر  برنامج :" كورة كل يوم" أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع زيزو ولديهم رغبة قوية في تواجده.

وتابع :"أهلي جدة عرض على زيزو مبلغ مليون ونصف مليون دولار في الموسم الواحد".

يحتفل نادي الزمالك غدا الأربعاء ٥ يناير بمرور ١١١ عاما علي تأسيسه .

 

ونشر الحساب الرسمي للزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو للنادي وعلق :" نحتفل غداً بمرور ١١١ عام على تأسيس هذا الكيان العريق، الذي شارك في صناعة مجده العديد من الأسماء. 

شاركنا برأيك: من بين تلك الأسماء، من الذي أحرز هدف لا يمكنك أن تنساه؟ "

 

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الزمالك يتعادل سلبياً مع الهلال السعودي فى مهرجان اعتزال أشرف قاسم

شهد يوم الاثنين الموافق 3 يناير عام 2000 مباراة إعتزال برنس الكرة المصرية أشرف قاسم نجم منتخب مصر وفريق الزمالك بعد رحلة كرويه ناجحه استمرت خمسة عشر عاما.

وجمعت المباراة بين فريقي الزمالك والهلال السعودي -الذي كان البرنس قد لعب ضمن صفوفه موسم 93/94 و لمدة موسم واحد.

وانتهت مباراة اعتزال أشرف قاسم بين فريقى الزمالك والهلال السعودي التي استضافها ملعب ستاد القاهرة بالتعادل السلبي.

وجاءت أبرز مشاهد المهرجان عبر ضربة البداية التي كانت مناصفة بين المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الجنرال الراحل محمود الجوهري ومعه الفنان عادل امام.

وأدار المباراة في شوطها الأول الحكم المونديالي جمال الغندور ثم استكملها في منتصف الشوط الثاني زميله الدولي عصام عبد الفتاح.

وشارك الفنان الشاب أحمد السقا كلاعب في بداية الشوط الاول ولعدة دقائق ضمن صفوف الابيض قبل أن يخرج ويحل محله عبد الحميد بسيوني.

كما شارك عدد من الفنانين وتواجدهم خارج الخطوط وقوفا علي المضمار وهم محمد فؤاد وشريف منير وسامح يسري.

وشهدت مباراة اعتزال أشرف قاسم أيضا مشاركة أولي للناشئ أحمد حسام "ميدو" والذي لم يكمل عامه السابع عشر وذلك لعدة دقائق في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة  مشاركة الشبل شريف أشرف قاسم صاحب الثمانية أعوام لمدة ثانية مرر فيها الكرة لاحد لاعبي الهلال.

وتألق محمد عبد المنصف "أوسه" حارس مرمي الزمالك فى مباراة اعتزال أشرف قاسم وزاد عن عرين الفارس الأبيض ببسالة.

 

 

 

 

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