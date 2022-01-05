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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل وفاته بأيام.. آخر دعاء للفنان الراحل أحمد الحجار

أحمد الحجار
أحمد الحجار

كتب الفنان الراحل أحمد الحجار -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أيام من وفاته- وتحديدا بتاريخ 26 ديسمبر 2021، آخر منشوراته كتب فيه دعاءً لله عز وجل. 

وقال أحمد الحجار، في آخر دعاء له: «اللهم حبًا حقيقيًا يملأ قلوبنا وحياتنا  منبعه منك ومنتهاه إليك سبحانك»، ليتفاعل معه الكثيرون بعد وفاته من خلال التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

أخر دعاء للفنان الراحل أحمد الحجار

وفاة أحمد الحجار

توفي مساء أمس الثلاثاء، الفنان أحمد الحجار شقيق المطرب علي الحجار، عن عمر يناهز الـ65 عامًا.

 

جنازة أحمد الحجار 

أعلن عصام الحجار ابن الراحل أحمد الحجار موعد صلاة الجنازة على والده. 

وكتب عصام الحجار على موقع فيسبوك، أن صلاة الجنازة على والده غدا بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. 

 

نقابة المهن الموسيقية تنعي أحمد الحجار

حرصت نقابة الموسيقيين على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد الحجار في بيان رسمي. 

 

وجاء نص البيان كالتالي: 

“ينعى الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية فنان  أصيل من طمي مصري نشأ وتغني بحب الوطن الفنان أحمد الحجار ويعزي  كل الشعب المصري لوفاته فقد كان الراحل صوت لكل المصريين داعين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وكريم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان”. 

 

مسيرة أحمد الحجار

المعروف أن الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار .

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .

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