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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني ينعى أحمد الحجار عبر تويتر

تامر حسني
تامر حسني

نعى الفنان تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، الفنان أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.


وكتب تامر تعليقًا على صورة نشرها للفنان الراحل عبر تويتر "إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء لوفاة الفنان الكبير أحمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار نتقدم بالعزاء له ولعائلته الكريمة".


وقررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار تشييع جثمانه ، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن الجثمان في مقابر البساتين .


المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار .

 

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .

 

 

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