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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الأربعاء 5 يناير 2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 5 يناير 2022، 2 جمادى ثان 1443 هجرية.

أذكار بعد الصلاة المفروضة .. تغفر الذنوب وترفع الدرجات

حكم قصر الصلاة للمسافر.. كيفيته وشروطه وأحكامه

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:19  ص
وقت الشروق 6:51 ص
موعد أذان الظهر 12:00 ص
موعد أذان العصر 49: 2
موعد أذان المغرب 5:09 م
موعد أذان العشاء 6:31 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:25 ص
وقت الشروق 6:59  ص
موعد أذان الظهر 12:04
موعد أذان العصر 2:51
موعد أذان المغرب 5:10 م
موعد أذان العشاء 6:34 م.  

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:16 ص
وقت الشروق 6:48 م
موعد أذان الظهر 11:56 م
موعد  أذان العصر 2:44 م 
موعد أذان المغرب 5:04 م
موعد أذان العشاء 6:26  م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 5:04 ص
وقت الشروق 6:33 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 
موعد صلاة العصر 2:41 م
وقت صلاة المغرب 5:02 م
وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 5:07  ص
وقت الشروق 6:33 ص
موعد أذان الظهر 11:54 ص
موعد أذان العصر 53: 2
موعد أذان المغرب 5:14 م
موعد أذان العشاء 6:31 م

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