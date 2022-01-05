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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحدث الأبرز في مسيرتي.. شيكابالا يحتفل بالذكري 111 على تأسيس نادي الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

يحتفل نادي الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، بمرور 111 سنة على إنشائه.

وكتب شيكابالا لاعب نادى الزمالك تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏سيظل الحدث الأبرز في مسيرتي هو انتمائي لهذا الكيان العظيم. وسيظل الزمالك عظيماً لـ ١١١ سنة قادمة بإخلاص أبناءه ودعم جماهيره المستمر."

وفي سياق آخر، أعلن مجلس إدارة الزمالك موعد انتخابات النادي.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط وبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي بعدما استمرت عملية تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع منذ فتح باب الترشح للانتخابات.

 

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