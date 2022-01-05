الشوالي: معلول أصبح من أساطير الأهلي.. وأتمنى استمرار صلاح في ليفربول |فيديو

قال المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، إن مواطنه علي معلول لاعب النادي الأهلي أصبح أسطورة من أساطير النادي الأهلي العريق واختياره الاستمرار مع الفريق صحيح والبطولات وراء تجديد لمعلول للأهلي .

وأضاف الشوالي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار، أن استبعاد فرجاني ساسي من منتخب تونس متوقع.

وتابع الشوالي، الأفضل لمحمد صلاح الاستمرار مع ليفربول الإنجليزي ، وبرشلونة ليس الاختيار الأفضل لمحمد صلاح حاليًا.

وأردف أن محمد صلاح قادر أن يكون أيقونة لفريق ليفربول الإنجليزي.

وتأكد غياب الدولي المصري محمد صلاح عن فريق ليفربول الإنجليزي، في 4 مباريات “على الأقل”، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2022.

ويفقد ليفربول محمد صلاح أمام آرسنال في ذهاب وإياب نصف نهائي كأرس كاراباو “يومي 6 و 13 يناير”، بالإضافة إلى مواجهة شروزبري يوم 9 يناير في كأس الاتحاد الإنجليزي، وبرينتفورد يوم 16 في الدوري الإنجليزي.