دياب: كأس الرابطة أكبر مكافأة بين البطولات.. ويمكن الاستعانة بخبير أجنبي للحكام

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه ينتظر مجلس اتحاد الكرة الجديد لوضع تصورات حول تطوير منظومة الحكام، ومن الممكن الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة اللجنة.

وقال أحمد دياب، خلال حواره مع إسلام الشاطر فى برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلي: "لن نترك منظومة الحكام إلا لما توصل لمرحلة كبيرة من التميز، والأخطاء واردة من كل أطراف المنظومة ولكن نسعى إلى تقليلها، ومن الوارد الاستعانة بخبير أجنبي يدير المنظومة في السنوات المقبلة".

وأضاف: "ننتظر مجلس اتحاد الكرة المنتخب؛ لوضع تصورات بشأن لجنة الحكام وكيفية تطويرها، ومتفائل بالقادم والتعاون مع المجلس الجديد لرفعة وتقدم الكرة المصرية".

وأوضح أحمد دياب: "نعد بوضع مكافأة كبيرة لبطل الدوري من الموسم المقبل، وكأس الرابطة هو أكبر مكافأة موجودة حاليا بين البطولات، بالإضافة إلى أنه يعفى الأندية من دفع اشتراكات بل يحصل كل نادٍ على 100 ألف جنيه للمشاركة".

وعن إنجازات الرابطة، قال: "استطاعت الرابطة إعادة الجمهور إلى المدرجات وتطوير البث التليفزيوني للوصول إلى صورة تليق بالكرة المصرية (hd) وكأس رابطة الأندية".