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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

صدى البلد

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات والرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التنسيق والتعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما إلى مواصلة التقدم والازدهار.

وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد داعيان المولى عز وجل أن يكون عام خير وسلام وأن يوفق البلدين لتحقيق مزيد من التنمية والتطور ويديم عليهما الأمن والاستقرار، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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كما استعرض الشيخ بن زايد والرئيس السيسي خلال الاتصال عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الطرفان في هذا السياق أهمية التعامل معها بمواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي وتحافظ على استدامة التنمية في دول المنطقة.

السيسي الشيخ محمد بن زايد الرئيس السيسي ولي عهد أبوظبي عبد الفتاح السيسي الامارات

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