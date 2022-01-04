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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السيسي يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مصنع إعادة تدوير المخلفات الصناعية بمنطقة شق الثعبان.. الرئاسة: المصنع يحقق مردودا تنمويا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

خلال اجتماع مع المسئولين:

  • الرئيس يطلع على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة.
  • السيسي يطلع على جهود الدولة في التعامل مع مخالفات الرخام والجرانيت في المناطق الصناعية والحرفية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الحفاظ على البيئة في إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية".

واطلع الرئيس على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة، خاصةً الرخام والجرانيت في المناطق الصناعية والحرفية العاملة في هذا القطاع، حيث تابع الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنطقة "شق الثعبان" بطاقة ٣٠٠ ألف طن يومياً، بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها، وكذلك تحقيق مردود اقتصادي تنموي يتمثل في إعادة تدوير تلك المخلفات في إنتاج العديد من المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيبات، وذلك بجودة عالمية ومعايير بيئية قياسية.

ووجه الرئيس بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى، من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي إيجابي وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.

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