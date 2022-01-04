ياسر رزق: السيسي قال لمرسي مشروعكم انتهي وطرد الشاطر من المخابرات الحربية

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قال لـ المعزول محمد مرسي في 2013 «أنتم مشروعكم انتهى»، لان حجم الصد الذي خلقتوه في فترة حكمكم يفوق اي حجم صد لأي نظام سابق في التاريخ.

وتابع «ياسر رزق» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» : «الفريق أول السيسي طرد خيرت الشاطر من مقر المخابرات الحربية».

وأضاف «ياسر رزق» أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان ينظر لمصلحة الوطن ولم يكن يطمح لأي شئ، مشيرا إلى أن خيرت الشاطر هاتف اللواء محمود حجازي وطلب لقاءه فوافق ولكنه فوجئ بالفريق عبد الفتاح السيسي في انتظاره.

وأوضح «ياسر رزق» أن الفريق عبد الفتاح السيسي بعد أحداث الاتحادية طلب اجتماع مع محمد مرسي في القرية الأولمبية، مضيفا أن قيادات جماعة الإخوان تطاولوا على القوات المسلحة في عهد المعزول محمد مرسى.