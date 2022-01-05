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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليو ديانج يوجه رسالة لـ محمود متولي في عيد ميلاده

اليو ديانج
اليو ديانج

احتفل اليو ديانج نجم النادى الاهلي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعيد الميلاد الـ 29 لمدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود متولي. 


وكتب اليو ديانج: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا محمود متولي، عيد ميلاد سعيد يا اخى اتمنى لك التوفيق".

احتفل محمود متولي، مدافع النادي الأهلي امس الثلاثاء بعيد ميلاده رقم 29، حيث ولد متولي في 4 يناير عام 1993 بمدينة المنصورة.


محمود متولي انضم إلى النادي الأهلي قادماً من الاسماعيلي في صفقة كلفت الخزينة الحمراء حوالي 15 مليون جنيه، خلال الميركاتو الصيفي في بداية الموسم قبل الماضى، باحثاً عن التألق بالقميص الأحمر وحجز مقعد أساسي مع منتخب الفراعنة.

 

 

اليو ديانج عيد ميلاد محمود متولي يحتفل بعيد ميلاد نجم النادي الاهلي

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