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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحالة المرورية بميادين وشوارع القاهرة والجيزة

أرشيفية
أرشيفية

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال فترة الذروة الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، كثافة مرورية متحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.  

الحالة المرورية بالقاهرة

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، أيضا كثافة مرورية متحركة بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت  كثافة مرورية متحركة  أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح

وأيضأ أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد  كثافة مرورية متحركة .

الحالة المرورية بالجيزة

 كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، كثافة مرورية  بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة
ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

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