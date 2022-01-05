أجواء شتوية مستقرة اليوم.. الأرصاد تطمئن المواطنين

قالت دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم أجواء شتوية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب سطوع أشعة الشمس على كافة المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الطقس خلال ساعات النهار مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وبرودة الطقس ملحوظة، فدرجات الحرارة تصل لحد السقيع على وسط سيناء.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والصحراوية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.