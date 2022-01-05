هاني شنودة: لازم شرطة الآداب تقبض على أصحاب الكلمات الخارجة في الأغاني

أجرى الموسيقار هاني شنودة مداخلة هاتفية مع راديو إنرجي، للتعليق على المشهد الموسيقي الحالي وقال: “في أنواع كتيرة من أنواع الموسيقي بيتم تقديمها، ومنها المودرن بوب وهذا ما يقدمه كلاً من محمد منير، عمرو دياب، وفرقة المصريين”.

وعن أغاني المهرجانات، قال هاني شنودة في تصريحات لبرنامج “مكلمخانة": "في مقولة شهيرة بتقول مفيش نوتة مؤدبة ونوتة غير مؤدبة، المشكلة في الكلمات وهنا لازم يكون عندنا شرطة الآداب وشرطة المصنفات الفنية، طبعاً لا نستطيع الحديث عن دور النقابة في المنع أو السماح بالغناء هذا الأمر خاص بها، ولكن أي حد يقول حاجة خارجة أو مش مناسبة أو كلمات خادشة للحياء نقول لشرطة الآداب تقبض عليه".

أعربت الإعلامية عايدة سعودي عن سعادتها لعودتها للظهور أمام ميكرفون الإذاعة بعد غياب 5 سنوات، وذلك في أول حلقات برنامجها مكلمخانة على راديو إنرجي 92.1.

وقالت سعودي في أول حلقات برنامجها: " مبسوطة بالرجوع تاني لتقديم البرامج بعد 5 سنين من التوقف، كنت 5 سنين وراء الميكروفون"، وتابعت: "خلال البرنامج هنشوف الحاجات بشكل مختلف انا بقالي 5 سنين، مش بطلع على الراديو فمبسوطة جداً"، وخلال الحلقة تلقت سعودي الكثير من الاتصالات والرسائل حول أنواع الموسيقي التي يستمع لها الجمهور بأنواعها المختلفة.

في وقت سابق، قالت عايدة سعودي مديرة المحطة، في تصريحات صحافية لها إن راديو إينرجي حقق على مدار العام الماضي نجاحات عديدة كان من الضروري الحفاظ عليها وتدعيمها في خريطة العام الجديد.

برنامج "مكلمخانة" يذاع مرتين أسبوعيا يومي "الثلاثاء والأربعاء"، وتدور فكرته حول التواصل مع الجمهور والحديث عن كل ما يشغل بالهم و"التريندات"، ومناقشة موضوعات تمكين المرأة وفرصها في المجتمع..

وأعربت عايدة سعودي عن سعادتها للعودة إلى مايك الراديو مرة أخرى منذ عام 2016، حيث اكتفت خلال السنوات الماضية بالإشراف وإدارة محطة إينرجي حتى استقرار وضعها وتثبيت مكانتها لدى المستمعين، لكنها ترى حاليًا أن الوقت مناسب للعودة بنفسها لتقديم محتوى إذاعي مفيد وممتع، وتعد الجمهوربتقديم برنامج قوي كعادتها خلال السنوات الماضية يحقق الإفادة والاستمتاع بمعلومات هامة وموسيقى محببة.