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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وقطاع المرافق، والجهاز المركزي للتعمير.

وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هي من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي بشكل دورى، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، والإسراع بمعدلات التنفيذ، مع تنفيذ جميع الأعمال بأعلى جودة، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.

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واستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى شرح وافٍ عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المراكز التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ مشروعات المياه والصرف، بينما يتولى الجهاز المركزي للتعمير، تنفيذ المشروعات الخدمية، ومشروع "سكن كريم".

ووجه وزير الإسكان، مسئولي الجهاز المركزي للتعمير، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتحديد المشروعات الخدمية المطلوب تنفيذها بقريتي (غرب سهيل – غرب أسوان)، واللتين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمهما للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تقوم الهيئة القومية حالياً بتنفيذ أعمال المياه والصرف بهما.

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