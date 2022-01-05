التعاون السعودي لـ صدى البلد: مصطفى فتحي يرحب بالعودة للفريق

يتمسك نادي التعاون السعودي، بطموحه في الظفر بخدمات مصطفى فتحي، لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل التعاون السعودي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن التعاون قدم عرضًا رسميًا للزمالك من أجل شراء مصطفى فتحي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ولفت إلى أن مسؤولي الزمالك ليس لديهم نية لقبول العرض، إذ يحاول رئيس النادي مرتضى منصور، إقناع اللاعب، بتجديد عقده، في ظل أزمة منع القيد، التي يعاني منها الفريق الأبيض.

وأكد المصدر ترحيب مصطفى فتحي بالعودة للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب فضل العرض المالي الضخم الذي قدمته إدارة النادي السعودي.

يذكر أن هناك تكثيفًا من جانب إدارة الزمالك في مفاوضات تجديد عقد مصطفى فتحي حيث يتم الاتفاق خلال الفترة الحالية، على القرار النهائي سواء بالبقاء أو بالرحيل.

ويتوقف تجديد اللاعب للقلعة البيضاء يتوقف على شرط الحصول على التقدير المناسب على المستوى المادي، خاصة أن قيمة عقده الأخير منخفضة للغاية.

وسبق لمصطفى فتحي، خوض تجربة احترافية قصيرة مع التعاون السعودي في صيف 2018، لكنه لم يقدم المستوى المطلوب، بسبب كثرة الإصابات.