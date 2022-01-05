سيظل عظيما.. شيكابالا يحتفل بالذكرى 111 لتأسيس الزمالك على طريقته

احتفى محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك بمرور 111 سنة على تأسيس القلعة البيضاء.



ويحتفل الزمالك اليوم الأربعاء 5 يناير بمرور 111 سنة على تأسيس النادي، حيث تم تدشينه عام 1911.



وكتب شيكابالا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "‏سيظل الحدث الأبرز في مسيرتي هو انتمائي لهذا الكيان العظيم .. وسيظل الزمالك عظيماً ل 111 سنة قادمة بإخلاص أبنائه ودعم جماهيره المستمر".



وكانت الأيام الماضية شهدت أزمة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا"، واللجنة السابقة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بعد تغيير المبلغ المالي المتفق عليه في عقده مع القلعة البيضاء دون الرجوع له، بحسب ما كشفه اللاعب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 8 مباريات.