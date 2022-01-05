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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إنذار نهائي.. تحذير شديد اللهجة من التموين للمواطنين

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خلال شهر يناير 2022 الجاري استكمال بيانات افراد بطاقات التموين إجباريا، وذلك من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد اسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته.

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وأضافت الوزارة أن استكمال بيانات افراد البطاقات سيكون عبارة عن إقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مساءلته قانونيا.


ونوهت وزارة التموين إلى أن المواطن الذي سيرفض استكمال  بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم، مشددة على أن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من الوصول لمستحقي الدعم.

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