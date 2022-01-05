حلم الأميرة الأفريقية.. كيروش يرفع الطوارىء داخل منتخب مصر ويحفز اللاعبين

رفع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حالة الطوارىء القصوى داخل صفوف الفراعنة استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل .



وحرص كيروش على عقد جلسة جديدة معنوية مع اللاعبين بعد اكتمال صفوف المنتخب بشكل تام ، وطالب الجميع ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى أفضل إعداد ممكن لخوض منافسات الامم الإفريقية.

وأكد كيروش أن جميع اللاعبين المختارين ضمن قائمة المنتخب لديهم فرص كبيرة فى التواجد في التشكيل الأساسي للمنتخب خلال الفترة المقبلة .



واختار كيروش 28 لاعبا فى قائمة المنتخب لخوض منافسات الكان وهم حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم 3 لاعبين وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي.



وقرر كيروش بشكل نهائي استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر المسافرة إلى الكاميرون ، واستقر المدير الفني على تأجيل إعلان الثلاثة المستبعدين حتى اللحظات الأخيرة قبل السفر تحسبا لحدوث أى ظروف غير طبيعية.