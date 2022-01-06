سيارة نقل بمقطورة.. فيديوجراف تفاصيل حادث الطريق الدائري الأوسطي

كشفت مصادر أمنية، تفاصيل حادث تصادم ١٠ سيارات بينهم سيارتين نقل على الطريق الدائري الأوسطي والذي راح ضحيته قتيل و٨ مصابين آخرين.

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تفاصيل حادث الإقليمي الأوسطي:



وقالت المصادر لـ "صدى البلد" إن الطريق الدائري الأوسطي شهد حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالحصى في مخرج الطريق الدائري القادم من التجمع باتجاه ١٥ مايو.

حادق الدائري الأوسطي



وأضافت المصادر، أنه أثناء رفع حطام حادث السيارة النقل، وبطء الحركة المرورية على الطريق القادم من التجمع باتجاه البدرشين، اصطدمت سيارة نقل كونتينر بعدد من السيارات.



وتابعت المصادر، أنه نتج عن الحادث اشتعال النيران في السيارات وتفحم بعضها وتهشم الآخر.



وأفادت الادارة العامة للمرور في بيان، تصادم عدد سيارتين نقل و٧ سيارات ملاكي وميكروباص في حادث الطريق الدائري الأوسطي.