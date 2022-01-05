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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد نجاح ربع فلامنك.. عادل رضوان يستعد لتصوير موسم جديد من الإسكتشات

صدى البلد

يستعد المخرج عادل رضوان لتصوير الموسم الجديد لاسكتشات كايرو تايم الأيام المقبلة والتي ستطرح قريبًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح الموسم الأول من الاسكتشات "ربع فلامنك، عزومة مراكبية، واحد من عشرة، الصيت ولا الغنى". 

 

وسيضم الموسم الجديد 4 اسكتشات تدور أحداثها في المستقبل والفضاء باستخدام مؤثرات مختلفة ويشارك في الاسكتشات عدد من الممثلين مفاجأة يتم الإعلان عنهم قريبًا. 


يعكس الموسم الجديد أفكار مختلفة تم معالجتها بشكل كوميدي ساخر، بالإضافة لدخول عناصر بصرية وصوتية جديدة لأول مرة فتدور أحداث اسكتش في المستقبل واسكتش آخر في كوكب المريخ باستخدام ديكورات ومؤثرات مختلفة.

 

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قام بكتابة الموسم الجديد كل من كريم سعد ومحمد عبدالتواب وعادل رضوان. 

ويتكون فرق العمل من مدير التصوير أونا ومنتجين فنيين نور جبر ومحمد عادل ومحمود عادل وعبدالله رضوان وتصميم محمد مجدي وديكور ندى غباشي وتصميم أزياء فريد عادل ومؤثرات منة القاضي وإخراج عادل رضوان. 


كان أول الاسكتشات بعنوان "ربع فلامينك" الذي حقق تفاعل كبير فور طرحه بالإضافة إلى اسكتشات "عزمة مراكبية"، "واحد من عشرة"، "الصيت ولا الغنى". وتتعدد الأفكار التي تعكسها الاستكشات وطريقة تنفيذها وتتميز بالإخراج واختيار أماكن التصوير لتجعلها في النهاية مادة مصورة ديجتال تحمل في داخلها الروح المصرية خفيفة الظل. يعمل على تنفيذ الاسكتشات مجموعة من المحترفين في الكتابة والإعداد والإخراج.

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