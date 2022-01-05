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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهود حثيثة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية علي البيئة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

تبذل وزارة البيئة منذ سنوات جهود حثيثة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي،تم الانتهاء من مشروع اعداد اطار عام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ونرصد أبرز تلك الخطوات فى السطور القادمة ..

اطلقت وزارة البيئة ، الحملة العالمية للتوعية بأخطار استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لرفع 
الوعى البيئي "احتضر للأخضر والبدء في تنفيذ مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية بالإسكندرية ومصر  بميزانية 20 الف دولار لتغطية مدينة الاسكندرية ودهب واعداد دراسات لتأثير القمامة البحرية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

التحالف الطوعي


ووقعت وزارة البيئة ميثاق التحالف الطوعي لستة شركات للخلص الامن من المخلفات البلاستيكية عن طريق اعادة التدوير مثل نستلة - بيبسيكو - كوكاكولا- يونيليفر - بروكرت اند\ جامبل - الاهرام للمشروبات وسلسلة مقاهي bonjour بمحطات توتال للتأكيد على أهمية تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

كما شاركت الوزارة في دعم مبادرة شركة بيبسيكو "دور لبكرة" والتي تهدف الي جمع وإعادة تدوير 2 مليون كيلو جرام من مواد التغليف المصنعة من البلاستيك بنهاية ٢٠٢٠

وشكلت الوزارة لجنة فنية من خبراء  البلاستيك ومن المراكز البحثية والجامعات ومركز تكنولوجيا البلاستيك والمركز القومي للبحوث - جامعة الاسكندرية والجامعة الامريكية - و هيئة المواصفات والجودة لبحث جدوى استخدام البدائل للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام و تقييم جدوى استخدام  المنتجات التي  يتم طرحها من الشركات كبدائل للبلاستيك التقليدي.

وتم توزيع قائمة بموردين بدائل الاكياس البلاستيكية  وعرض منتجاتهم وتوزيع استبيان على ممثلي السلاسل ضمن اعمال الاستراتيجية القومية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام و اعتماد خطة العمل بمبادرة الجامعات لجامعة عين شمس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتوعية ومشاركة طلبة الجامعات للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية .


كما شاركت وزيرة البيئة افتتاح مشروع الصيادين بجزيرة قرصاية لتجميع المخلفات البلاستيكية عن طريق الصيادين بالمنطقة و تدوير المخلفات البلاستيكية.

جاء ذلك في اطار رفع الوعي لأضرار البلاستيك تم القيام  بحملة لترويج وتنظيف الشواطئ بالإسكندرية والساحل الشمالى لصيف 2020 وتحويل  شارع فؤاد بالاسكندرية الى شارع بلا بلاستيك.

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