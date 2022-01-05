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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. هبوط اضطراري لمروحية تابعة للجيش ونجاة طاقمها من موت محقق

سقوط مروحية - ارشيفي
سقوط مروحية - ارشيفي

أكدت وسائل إعلام لبنانية هبوط مروحية تابعة للجيش اللبناني اضطراريا في منطقة حدث الجبة، ونجاة طاقمها، دون معرفة الأسباب التي ادت الى هذا الهبوط.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في وقت سابق قد أعلنت عن تعرض جنود حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، لهجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية.

وأعلنت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل في بيان تعرض جنود حفظ السلام في جنوب لبنان لهجوم الليلة الماضية من قبل مجهولين، حيث تعرضت آلياتهم التابعة للأمم المتحدة للتخريب وسرقت منهم أشياء رسمية".

وقالت آرديل: "على عكس المعلومات المضللة التي يتم نشرها، لم يكن جنود حفظ السلام يلتقطون الصور ولم يكونوا في ملكية خاصة، بل كانوا في طريقهم للقاء زملائهم في القوات المسلحة اللبنانية للقيام بدورية روتينية".

وأضافت: "تدين اليونيفيل الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، والتي تعتبر انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي. وتدين اليونيفيل الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها".

وتابعت آرديل: "وأشار الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، يجب أن تتمتع اليونيفيل بحرية الحركة الكاملة في جميع أنحاء منطقة عملياتها، وبالشكل الذي وافقت عليه الحكومة اللبنانية. وقال وزير الخارجية اللبناني، إن الحكومة لا تقبل أي شكل من أشكال التعدّي على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل"، داعية السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم. 

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لبنان اليونيفيل هبوط مروحية حفظ السلام الجيش اللبناني

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