حصاد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر 2021.. جهود مكثفة لنشر الوسطية والتصدي للمفاهيم المغلوطة

واصلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جهودها في نشر المنهج الأزهري الوسطى ومواجهة الأفكار المنحرفة، معلنة تفعيل خطتها خلال العام 2021م، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف دول العالم وفروعها التي تغطى محافظات مصر.

وأكدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أنها خصصت العام للوقاية من التطرف الفكري والإرهاب، حيث كثفت من الأنشطة والحملات الدعوية ومكافحة الأفكار المتطرفة من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والقوافل الدعوية.



وذكرت المنظمة في حصادها أن فروع المنظمة في الداخل والخارج قامت بالعديد من الحملات التوعوية المختلفة، التي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، والرد على الشبهات التي يروج لها المتطرفون، مشيرة إلى أنه خلال العام المنقض قامت بالعديد من الفعاليات التي تهدف إلى رعاية الوافدين، واتساع حجم التواجد العالمي للمنظمة بافتتاح فروع جديدة حول العالم.



واستكمالًا لجهودها في دعم نشر المنهج الأزهري الوسطى في مختلف أنحاء العالم، نفذت المنظمة، التي يترأس مجلس إدارتها فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال عام 2021، استراتيجيتها من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات وبمختلف دول العالم؛ حيث كثفت الأنشطة والحملات الدعوية ونشر المنهج الأزهري: عقيدةً وشريعةً وأخلاقًا، من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتدريب.

رعاية وافدين من 123 جنسية

ووفرت المنظمة الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين من 123 جنسية مختلفة من خلال أنشطة ثقافية واجتماعية وغيرها وإعدادهم لتولى العمل الدعوى عند العودة لبلادهم، كما عقدت المنظمة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للطلاب الوافدين تحت عناوين مختلفة لتأهيلهم علميا وثقافيًّا وتكنولوجيا، بما يجعلهم خير سفراء للأزهر في بلدانهم، ينشرون صحيح الدين، ويتصدون لحملات التشويه، باستخدام أحدث وسائل التواصل.



نفذت إدارة الوافدين عشرات الأنشطة الموجهة للطلاب الوافدين الدارسين، وتدريب وتوعية مئات الوافدين بفعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تحت عنوان «تصحيح المفاهيم للطلاب الوافدين» لطلاب من مختلف الجنسيات. وعقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دورة تدريبية في كتاب «شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش»؛ لفضيلة الشيخ سيدي فوزي كوناتي، ومحاضرة بعنوان «آيات يوهم ظاهرها بعدم إنصاف المرأة».. وناقشت مفهوم «الفئة الممتنعة.. تحليل وعرض».



تطوير مهارات الحاسب الآلي للوافدين

نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الدورة التدريبية المجانية المتواصلة حول تطوير مهارات الحاسب الآلي؛ لتأهيل الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف لسوق العمل التكنولوجي، وتوعيتهم باستخدام التطبيقات التكنولوجية في العمل، شارك فيها عشرات الطلاب والطالبات، من بينهم رؤساء الاتحادات والباحثون بالماجستير والدكتوراه بالأزهر من دول: ليبيا، فلسطين، الجزائر، المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، والفلبين.



تصحيح المفاهيم المغلوطة

وعقدت المنظمة دورات تدريبية للوافدين تحت عنوان «المفاهيم المغلوطة.. نقد ودراسة»، استمرت فعالياتها على مدار شهر كامل، لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات المختلفة، حول: «مفهوم الفرقة الناجية»، و«الفئة الممتنعة»، و«موقف التكفيريين من الآثار واعتبارها من الأصنام»، و«العقيدة الصحيحة ومواجهة العقيدة الفاسدة»، حاضرت بها نخبة من كبار علماء وأساتذة الأزهر الشريف.

ونظمت أيضًا محاضرات «ضوابط الفتوى والإفتاء»، لـ 24 داعية من جمهورية مالي، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.



22 فرعًا حول العالم تواصل جهودها رغم أزمة "كورونا"

كثفت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من دورها المحوري، على المستوى الخارجي من خلال فروعها المنتشرة حول العالم، التي وصلت إلى 22 فرعًا؛ حيث نجحت الفروع في تجاوز أزمة «كورونا» من خلال العديد من الاتجاهات بعقد الدورات التدريبية للأئمة والعلماء، والتي شملت إفريقيا، خاصة الدول التي تكتوى بنار الإرهاب وفى مقدمتها، نيجيريا وتشاد والنيجر وكوت ديفوار ومالي.



وتفاعلت الفروع مع استراتيجية المنظمة في نشر صحيح الدين وتفنيد الأفكار المتطرفة؛ حيث أطلقت العديد من الحملات على جميع المستويات، كان من أبرزها حملة «الوقاية من الإرهاب»، والتي استهدفت تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، والرد على الشبهات التي يروج لها المتطرفون.

وفى إطار الحملة، قام فرع المنظمة بدولة تشاد، بتسيير قافلة دعوية للنازحين بالمناطق الحدودية، وعقد لقاءات مع شيوخ القبائل؛ للتعرف على معوقات العمل الدعوى في هذه المناطق، كما تضمنت القافلة عددًا من الفعاليات؛ حيث عقدت ندوة بعنوان: «تصحيح المفاهيم المغلوطة»، وأخرى بعنوان: «مفهوم الخلافة»، بمقر الفرع، في العاصمة أنجمينا، في إطار جهود المنظمة في مجابهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

مواجهة الغلو بوسائل التواصل

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بنيجيريا، محاضرة بعنوان: «مواجهة التطرف والغلو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي»، بمسجد الشيخ مصلح بن صالح المالكي ووالديه، بمشاركة أربعين شخصًا، ألقاها عضو فرع المنظمة بنيجيريا.

وعقدت المنظمة ورشة عمل «أون لاين» بالاشتراك مع فرع الصومال، تحت عنوان «جولة في عقل إرهابي»، شارك فيها عدد من الأئمة والدعاة من أبناء الصومال، للرد على ادعاءات المتطرفين في قضايا فكرية متعددة، على رأسها قضية الجهاد.

وعقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بباكستان، مؤتمرًا تحت عنوان: «الوقاية من الإرهاب»، بالتعاون مع مجلس التضامن الإسلامي، وجمعية علماء باكستان، برئاسة د. أبوالخير محمد زبير أزهري، بجامع النوراني بمدينة كراتشـي.

"المتطرفون وتشويه المفاهيم الإسلامية"

عقدت المنظمة بمقرها الرئيس بالقاهرة ورشة مماثلة بعنوان: «المتطرفون وتشويه المفاهيم الإسلامية»، بمشاركة فروع وأعضاء المنظمة بالداخل والخارج عبر منصة زووم، وعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات: ليبيا، أفغانستان، الصومال، إسبانيا، نيجيريا، الفلبين، غينيا، بوركينا فاسو، ميانمار، بورما، ومالي، التي أكدت أن مفهوم الحاكمية في الإسلام استغلته جماعات التطرف؛ لتحقيق أغراضها السياسية، وأنها أخرجت النصوص الشرعية من سياقها السليم تبعًا لأهوائها الفاسدة.

وعلى مستوى فرع ليبيا، الذي وصلت مكاتبه إلى 15 مكتبًا موزعًا على الغرب والشرق والجنوب، شهدت مختلف مناطق ليبيا العديد من الأنشطة والفعاليات بهدف نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

كما واصلت المنظمة بالقاهرة ورش العمل الموجهة إلى علماء وأئمة ليبيا بعقد العديد من الورش، كان أبرزها الدورة التدريبية، التي عقدتها، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية، لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى؛ حيث وصل عددهم إلى خمسين إمامًا وواعظًا من مختلف المناطق الليبية، وقد تم تدريب أكثر من 450 متدربًا ليبيًا حضروا إلى القاهرة لتلقى العلوم الشرعية من علماء الأزهر الشريف ومنتسبي المنظمة.

ورش عمل متخصصة للشباب

كما كانت هناك العديد من ورش العمل المتخصصة، منها ورشة عمل «دور الشباب في بناء المجتمع»، التي عقدتها المنظمة بمقرها الرئيس بالقاهرة، لعدد من الشباب الليبي بنظام الحضور المباشر، وأخرى بعنوان «الأخوة وحرمة الاعتداء والإيذاء».

فروع المحافظات تواصل مباشر مع المواطنين

أشارت المنظمة نجاح خطتها بالمحافظات بزيادة الوعي الديني والوطني وغرس القيم لترجمة رسالة الأزهر التي تعكس الفهم الحقيقي للدين الحنيف، حيث عقدت مئات الأنشطة الفكرية التي تناسب مختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب، كما نجحت في تسيير قوافل توعوية بهدف التحصين من الأفكار المغلوطة.

ونفذ فرع المنظمة ببنى سويف مبادرة توعوية بالتعاون مع المحافظة لبناء الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة لدي المواطنين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالعديد من القرى، وتضمنت المبادرة العديد من اللقاءات والمحاضرات عن المبادرة وأهدافها، والتأكيد على أهمية الحفاظ على مشروعات حياة كريمة، والاستفادة من الوعي المتنامي لدى المواطنين في التعريف بأهمية وعوائد تلك المشروعات.

وعقد فرع المنظمة بمرسى مطروح العديد من الندوات التوعوية لتعزيز قيم التسامح ومواجهة الأفكار المتطرفة، كما عقد سلسلة لقاءات وندوات تثقيفية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، تحت عنوان "تصحيح المفاهيم المتعلقة بالحريات الدينية والمفاهيم المغلوطة"، كما شارك الفرع في ندوة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وندوة حول مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها، كما أقام فرع المنظمة بالمحافظة، عددًا من الندوات، تحت عنوان "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في مواجهة التيارات المنحرفة والمتطرفة وتحصين الشباب"، “دور الثقافة والفن في مواجهة الفكر المتطرف»، بعدد من قرى ومدن المحافظة بهدف توعية الأسر ومؤسسات المجتمع بدورهم.

وأطلق فرع المنظمة بالدقهلية العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف نشر المنهج الأزهري، من أبرزها دورة "إعداد الكوادر الأزهرية الواعدة"؛ لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ، ومعلمي المعاهد الأزهرية، والطلبة والباحثين، وتدريبهم تدريبًا جيدًا على كيفية الرد من المنظور الشرعي الصحيح على ما يثار من قضايا مهمة على الساحة الآن.

كما واصل فرع الأقصر برئاسة فضيلة الشيخ محمد الطيب جهوده المتميزة والمستمرة في التوعية ونشر وسطية المنهج الأزهري وسماحة الإسلام بعقد العديد من الفعاليات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، كان أبرزها الملتقى الأول للفرع بعنوان "مسيرة عطاء في خدمة الإسلام وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عبر شبكة المعلومات الدولية، بتقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة أعضاء خريجي الأزهر بالأقصر، وممثلي مديريات الثقافة والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وبيت العائلة المصرية.

وأطلق فرع الأقصر، قافلة توعوية وثقافية لمحافظة جنوب سيناء، استهدفت ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، وترسيخ قيم المواطنة، وإبراز دور الأزهر الشريف والمنظمة في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، ضمت عددًا من أعضاء الفرع، برئاسة د. محمد الرملي حسين – نائب رئيس فرع المنظمة بالأقصر، شهدت فعالياتها عددًا من الندوات واللقاءات في دور الثقافة والتجمعات البدوية لعواقل البدو من أهالي المحافظة بمدن (الطور، وادي الطور، شرم الشيخ، دهب)، كما شهدت الندوة لقاءً مع عواقل ومشايخ البدو، تناول إبراز دورهم في التصدي لمحاولات النيل من الوطن ومشاركة الدولة المصرية في جهودها التنموية، وتوضيح ما تم خلال الفترة الأخيرة من مشروعات تنموية في سيناء وربوع الوطن كافة، كما شارك الفرع بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية في ورشة عمل عن "المواطنة والتنمية"، بحضور علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي.

وعقد فرع المنيا العديد من الفعاليات لشرح إصدارات المنظمة، ضمن سلسلة تفنيد الأفكار المتطرفة، منها ندوة "مفهوم المواطنة وقبول الآخر"، "دور المرأة والأمن القومي"، ندوة "قبول الاخر والحوار معه في مواجهة الارهاب"، "ملحمة السادس من أكتوبر الوطنية والولاء"، ندوة "تفنيد الأفكار المتشددة والمتطرفة"، " التطرف الفكري خطر على الأمن العام"، "المواطنة ومفهومها تجاه الفرد والمجتمع".



مركز الشيخ زايد يكثف جهوده رغم أزمة "كورونا"

لم تتوقف جهود منظمة خريجي الأزهر على التدريب والقوافل الدعوية، بل اضطلعت بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية؛ حيث شهد المركز التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، العديد من الفعاليات والأنشطة خلال العام 2021، متجاوزًا أزمة كورونا؛ حيث قام بتخريج أكثر من 2500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم؛ وحول جميع قاعات المركز من التعليم المباشر إلى «أون لاين» على المنصة التعليمية الخاصة بالمركز؛ حفاظًا على مستقبل الطلاب.



صحيفة الرواق.. ترسيخ الوسطية وتفكيك الفكر المتطرف

واصلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال صحيفة «الرواق» الناطقة باسمها، التي تصدر بخمس لغات، وموقعها الإلكتروني؛ حيث وصل عدد متابعي صفحتها إلى أكثر من 200 ألف متابع، رسالتها في ترسيخ حقيقة الإسلام، وتفكيك الفكر المتطرف، وتفنيد المغالطات والأكاذيب التي يرددها المتطرفون، من خلال أبواب صحفية جذابة؛ حيث استحدثت الجريدة العديد من الأبواب، ونجحت المنظمة، في تخريج عشرات الطلاب بمركز «الرواق» للتدريب الصحفي، الذين خضعوا لتأهيل عملي، على يد نخبة من كبار الصحفيين، بمختلف المؤسسات الصحفية.



ونجحت مجلة «نور» للأطفال، الصادرة عن المنظمة، في إطلاق العشرات من القوافل، وتضمنت زيارة لمختلف المحافظات، ونفذت العديد من الفعاليات والأنشطة التنويرية، التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وترسيخ قيم الإخاء والخير في نفوسهم، وقد شهدت المجلة تطويرًا في الشكل والمضمون.



وشهد الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر نقلة مهمة، استهدفت مكافحة الفكر المتطرف، من خلال نشر فتاوى لكبار العلماء، تُفند الآراء الشاذة، بما يُسهم في تحصين الشباب من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة، إضافة إلى العديد من المقالات حول مفهوم الجهاد في الإسلام، وتشريح العقل التكفيري، وغيرهما.



وحرص الموقع الإلكتروني للمنظمة، الذي يصدر بخمس لغات، على متابعة القضايا التي تهم الإسلام، والأزهريين، في جميع أرجاء العالم، وبث فيديوهات عن أنشطة المنظمة من ملتقيات ومؤتمرات وندوات.



وفي أجواء احتفالية، وبحضور حافل من الجانبين: المصري والبرازيلي، تمت احتفالية بانطلاق وبث مسلسل «نور وبوابة التاريخ» للأطفال باللغة البرتغالية، ونتيجة لنجاحات مسلسلات مجلة نور الكرتونية، طلبت الحكومة البرازيلية ممثلة في وزارة الثقافة الموافقة على نشر مسلسل نور وبوابة التاريخ على منصتها الإلكترونية الرسمية لإفادة الجالية الإسلامية والناطقة بالبرتغالية بما يحتويه من معلومات ومضامين مهمة.