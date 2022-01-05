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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

للارتقاء بالذوق العام ..

الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: نبحث الآثار الاجتماعية والنفسية لـ الميتافيرس

اجتماع لجنة الإعلام
اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب

عرض الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة  جهود المجلس في نشر الوعي خلال اجتماع لجنة الثقافة  والإعلام بمجلس النواب.

 

وقال “ عزمي ” خلال الاجتماع المنعقد برئاسة درية شرف الدين “ تابعنا أن فيلمي  “ الممر و الاختيار  أحدثا حالة إيجابية، وأثرا  في الرأي العام ، علاوة على مساهمتهما فى تعميق الانتماء و الوطنية، معقبا: ”لم  ننتج الفيلم و كان إنتاجا خاصا ورسالة للمجتمع نكرس العمل مع العمل الهادف الذي يكرس الوعي و المواطنة و التواصل  مع منتج الفيلم و استضافته في الاوبرا و عرض خاص ” .

وأشار إلى أن عرض الفيلمين في عروض خاصة بدار الأوبرا كان يستهدف توجيه رسالة للمجتمع أن الوزارة تتبني أي عمل لرفع الوعي و الارتقاء بالذوق العام للمواطنين، مؤكدا أن  هناك  شراكة مع وزارات "  التعليم و الثقافة  والأزهر و الكنيسة  والأوقاف من اجل دعم الوعي من خلال المنتج الثقافي ".

 

وأوضح أنه  لا يمكن المقارنة بين المجتمع الان و المجتمع في الستينات و السبعينيات لأننا لدينا شرائح جديدة نتيجة زيادة عدد السكان و الجهد المطلوب اكبر ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل   لجنة على مستوى وزارات الثقافة و المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام و الشباب و تستهدف تفعيل دور القوى الناعمة في المحيط الافريقي ، إلى جانب دراسة ابعاد الامر من الناحية الاقتصادية  و الثقافية و النفسية و الاجتماعية .

 

 

و تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن متابعة المجلس للمستجدات و انها عقدت ندوة لبحث تداعيات "  ميتافيرس " في المجلس الاعلى للثقافة ،  مشيرا إلى أن حجم الاستثمار العقاري على ميتافيرس وصل ١٠٠ مليون دولار و اعد البعض تجربة لزيارة الحجر الاسود من خلال ميتا فيرس محذرا من خطورة هذه التحولات بقوله هذا سينعكس على الجوانب  القيمية و الاخلاقية  و ستتغير الثقافات و ستظهر  محاولات لطمس الهوية و هذا امر خطير 

 

 

وأوضح أن هناك لجان معنية بتحقيق تعزيز القيم الايجابية و برفع  الوعي و المدارك و الذوق العام و المواطنة ، جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مصطفى بدران، بشأن دور وزارة الثقافة في تنمية الانتماء والوعى الوطني للمواطن في ظل رسم خطوط الجمهورية الجديدة.

 

 

فى سياق متصل،  انتقدت درية شرف الدين رئيس اللجنة عدم الاهتمام بالسينما قائلة ماذا قدمت الوزارة للسينما و اضافت " الوزارة  في غفلة عن السينما و الوزارة اعمل في منأى  عن الاعلام .

 

و من جانبه قال نادر مصطفي وكيل لجنة الثقافة و الاعلام " الوعي قضية وجود و الرئيس يهتم بهذه القضية و اضاف " و لا نتحدث عن عصا سحرية و لكن نحتاج اليات عملية لان الوعي و الثقافة وجهان لعملة واحدة .

 

 

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